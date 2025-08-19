От строительства до общепита: какие отрасли в Новосибирской области закроют для иностранных работников

Согласно подготовленному ведомством проекту постановления, в некоторых сферах деятельность мигрантов будет полностью запрещена — например, в розничной торговле алкоголем и табаком. В строительной отрасли доля иностранных работников сократится с текущих 80% до 50%, в сфере общественного питания не менее половины сотрудников должны будут составлять россияне, а в лесной и деревообрабатывающей промышленности лимит уменьшат с 50% до 40%.