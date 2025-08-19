От строительства до общепита: какие отрасли в Новосибирской области закроют для иностранных работников

Согласно подготовленному ведомством проекту постановления, в некоторых сферах деятельность мигрантов будет полностью запрещена — например, в розничной торговле алкоголем и табаком. В строительной отрасли доля иностранных работников сократится с текущих 80% до 50%, в сфере общественного питания не менее половины сотрудников должны будут составлять россияне, а в лесной и деревообрабатывающей промышленности лимит уменьшат с 50% до 40%.
Особые условия предусмотрены для 29 регионов страны, включая Новосибирскую область, Приморский край и Удмуртию, где допустимая доля иностранных работников будет дополнительно снижена.
Эти меры дополняют ранее анонсированные требования к обязательному знанию русского языка для мигрантов из визовых стран, претендующих на должности, связанные с общением с населением — такие как продавцы, водители или медицинские работники.
Новые ограничения продолжают политику постепенного замещения иностранной рабочей силы российскими кадрами и вступят в силу с 2026 года, затронув девять видов экономической деятельности.
В Минтруде подчеркивают, что эти изменения направлены на защиту внутреннего рынка труда и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан России.
