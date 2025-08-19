Осталась разметка и знаки: дорога в пойме реки Царицы в Волгограде почти готова

В пойме реки Царицы в Волгограде уже много лет жителям обещают и прогулочные зоны, и аквапарк, и местную «кремниевую долину». Пока появилась лишь дорога, строительство которой практически завершено. Утром во вторник, 19 августа 2025 году, на объекте и площадке будущего технопарка «Сколково» побывал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.
Дорогу в пойму строили как раз для удобного подъезда к будущему филиалу «Сколково». Это продолжение улицы Ким, которая серпантином спускается со склона от Ворошиловского района. Сейчас тут осталось нарисовать разметку, поставить дорожные знаки, смонтировать полив для будущего газона вдоль проезжей части. Остальные проекты пока на уровне разговоров.
— Сегодня мы завершаем создание инфраструктуры, которая впоследствии позволит реализовывать самые грандиозные проекты. Это касается и огромного красивого аквапарка — таких аквапарков в России нет. Здесь же будет создан инновационный центр, филиал «Сколково», который будет отвечать самым амбициозным планам молодежи, здесь она сможет реализовать свои проекты и стартапы, — говорит губернатор.
Обещают и просто парковую зону для отдыха, игр и занятий спортом. Как скоро все это появится, непонятно, концепцию продолжают обсуждать с молодежью. Сложность еще и в том, что здесь проходят грунтовые воды. Поэтому здесь решили сделать каскад прудов. Никаких объектов жилищного строительства в пойме пообещали не строить.