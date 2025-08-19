Осталась разметка и знаки: дорога в пойме реки Царицы в Волгограде почти готова

— Сегодня мы завершаем создание инфраструктуры, которая впоследствии позволит реализовывать самые грандиозные проекты. Это касается и огромного красивого аквапарка — таких аквапарков в России нет. Здесь же будет создан инновационный центр, филиал «Сколково», который будет отвечать самым амбициозным планам молодежи, здесь она сможет реализовать свои проекты и стартапы, — говорит губернатор.