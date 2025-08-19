Зоопарк в Екатеринбурге не смог привезти пару для бегемотихи из-за санкций

«Что такое в условиях санкций работать с животными? Нам невозможно генетически грамотно сформировать пару, если мы будем только одну территорию рассматривать. Мы ищем по всей Европе, по Азии, для этого есть Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов», — рассказала Прилепина журналистам.
По ее словам, пару для Евы искали много лет. Сейчас куратор нашел идеально подходящего для бегемотихи самца, но из-за международных санкций зоопарк пока не может его приобрести. Саму Еву купили в 2013 году в Велибритании.
Тем не менее зоопарк продолжает пополнять коллекцию. В данный момент несколько животных проходят карантин, официально их представят уже в ближайшие недели. Также зоопарк надеется провести реконструкцию вольера для тигров.
«ФедералПресс» напоминает, что в этом году Екатеринбургский зоопарк празднует свое 95-летие. К юбилею он получил новые летние вольеры для целого ряда животных.