В Москве появилась улица имени генерал-лейтенанта Кириллова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Открытие улицы имени Героя Россия, Героя Труда РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в 2024 году при теракте, состоялось в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Под эгидой Игоря Анатольевича обеспечивалась РХБ безопасность нашей страны — не только в ее пределах, но и за. Огромная работа была проведена в целях недопущения обвинения Российской Федерации [в предполагаемых химических атаках] в Сирийской Арабской Республике. Он очень многое сделал в непростые времена пандемии, когда под его руководством была создана и применена новая вакцина от коронавируса COVID-19», — сказал начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

В церемонии приняли участие близкие генерал-лейтенанта, сослуживцы, представители оборонных предприятий.

