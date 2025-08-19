Дети массово отравились в летнем лагере в Новосибирской области

Дети массово отравились в летнем лагере «Завьяловский» в Искитимском районе Новосибирской области. На это пожаловалась одна из мам в отзывах на 2ГИС.
— Детей рвет, поллагеря с больными животами. По телефону отвечают, что все прекрасно, у нас нет больных детей. При этом очередь в медпункт и все койки в изоляторе заняты, — рассказала сибирячка.
Родители отметили, что со стороны администрации не было принято никаких мер по обеспечению детской безопасности. КП-Новосибирск уточняет подробности инцидента.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что угарным газом при просушке погреба отравились двое новосибирцев. Пострадавших доставили в больницу.