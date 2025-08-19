Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети массово отравились в летнем лагере в Новосибирской области

Родители пожаловались на халатное отношение к детям.

Источник: Комсомольская правда

Дети массово отравились в летнем лагере «Завьяловский» в Искитимском районе Новосибирской области. На это пожаловалась одна из мам в отзывах на 2ГИС.

— Детей рвет, поллагеря с больными животами. По телефону отвечают, что все прекрасно, у нас нет больных детей. При этом очередь в медпункт и все койки в изоляторе заняты, — рассказала сибирячка.

Родители отметили, что со стороны администрации не было принято никаких мер по обеспечению детской безопасности. КП-Новосибирск уточняет подробности инцидента.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что угарным газом при просушке погреба отравились двое новосибирцев. Пострадавших доставили в больницу.