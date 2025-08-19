Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Air Astana объявили о временных изменениях в рейсах

С 1 по 4 сентября, а также с 7 сентября по 31 октября 2025 года в связи с плановым ремонтом в аэропорту Астаны будут временно изменены рейсы с/в столицу, передает BAQ.KZ.

Источник: ato.ru

Работы будут проводиться в дневное время с 10:00 до 18:00, что повлияет на несколько направлений.

Корректировки коснутся рейсов в и из Астаны в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, а также международных направлений, таких как Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталья, Пекин, Пхукет и Нячанг.

Air Astana заранее уведомила всех пассажиров, чьи рейсы будут изменены, через контактные данные, указанные при бронировании. Для тех, кто потеряет стыковку, авиакомпания предложила альтернативные варианты перелетов, чтобы минимизировать неудобства.

Компания рекомендует пассажирам внимательно следить за изменениями в расписании и заранее уточнять информацию о рейсах.