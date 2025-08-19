Прокуратура вмешалась: во Владивостоке обнаружена масштабная свалка

Неприятное открытие сделала прокуратура Владивостока в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Причиной вмешательства надзорного органа стали тревожные публикации в средствах массовой информации. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.