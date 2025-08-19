Прокуратура вмешалась: во Владивостоке обнаружена масштабная свалка

Неприятное открытие сделала прокуратура Владивостока в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Причиной вмешательства надзорного органа стали тревожные публикации в средствах массовой информации. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Ситуация достигла критической точки в районе улицы 3-й Шоссейной, где образовалась внушительная свалка бытовых отходов. Причиной экологического бедствия стало длительное бездействие ответственных за вывоз мусора структур.
Безответственность властей проявилась в полном игнорировании сигналов от местных жителей. Несмотря на многочисленные обращения граждан, проблема оставалась без внимания компетентных органов.
Решительные меры были приняты после вмешательства прокуратуры. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьев. Для разбирательства были вызваны ответственные чиновники и компания-подрядчик.
Надзорное ведомство приняло жёсткие меры реагирования. Главе города Владивостока внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура взяла под особый контроль процесс ликвидации свалки.
