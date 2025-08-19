Ричмонд
Введен временный запрет на вылов лосося в реке Гыджу в Хабаровском крае

Ограничение будет действовать с 20 августа по 10 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

На заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб принято решение о введении временного запрета на рыболовство тихоокеанских лососей и гольцов в бассейне реки Гыджу, впадающей в озеро Тихое Советско-Гаванского района. Ограничение будет действовать с 20 августа по 10 октября 2025 года в радиусе двух километров от устья реки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Эта мера обусловлена тем, что река Гыджу является базовой для лососевого рыбоводного завода ООО «Комета» и требует особой защиты в период нереста.

Параллельно комиссия увеличила квоты на промышленный вылов кеты в Северо-Охотоморской подзоне на 1700 тонн, что позволит сбалансировать интересы рыбопромышленников и природоохранные задачи.

Нарушителей запрета ждут административные штрафы и конфискация орудий лова. Рыбинспекция усилит патрулирование охраняемой акватории в период действия ограничений.