Введен временный запрет на вылов лосося в реке Гыджу в Хабаровском крае

На заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб принято решение о введении временного запрета на рыболовство тихоокеанских лососей и гольцов в бассейне реки Гыджу, впадающей в озеро Тихое Советско-Гаванского района. Ограничение будет действовать с 20 августа по 10 октября 2025 года в радиусе двух километров от устья реки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.