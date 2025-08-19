Затопленный поселок в Омской области навестили прокуроры

Прокуратура Омской области совершила выезд районный поселок Таврический, пострадавший от затопления, в целях координации аварийно-спасательных работ. Информацию о результатах визита опубликовал телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
«С 18 августа 2025 года, на территории Таврического района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым подтоплением из-за обильных осадков жилых домов и приусадебных участков в районном поселке Таврическое. Ситуация остается на особом контроле прокуратуры, в частности — вопрос оценки причиненного гражданам ущерба и оказания им материальной помощи», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках визита прокуроры посетили пункты временного размещения граждан и побеседовали с местными жителями, дав им подробные рекомендации и разъяснения по порядку возмещения ущерба, причиненного в результате подтопления.