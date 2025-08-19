Затопленный поселок в Омской области навестили прокуроры

«С 18 августа 2025 года, на территории Таврического района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым подтоплением из-за обильных осадков жилых домов и приусадебных участков в районном поселке Таврическое. Ситуация остается на особом контроле прокуратуры, в частности — вопрос оценки причиненного гражданам ущерба и оказания им материальной помощи», — говорится в сообщении ведомства.