В США выбрали победителя модного конкурса Dogue

В США подвели итоги конкурса Dogue, организованного журналом Vogue. Победителем стал пес по кличке Танго, обошедший более 56 тысяч участников.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: @jordonez/Vogue

Организаторы отметили высокий интерес к проекту. В течение первых суток после запуска поступили десятки тысяч заявок, а всего участие приняли 56 749 собак.

Конкурс проходил в онлайн-формате: владельцы присылали фотографии питомцев, которые затем оценивало жюри. В состав судей вошли сотрудники редакции Vogue и приглашенные эксперты — представители WeRateDogs и Кеннел-клуба Вестминстера. По итогам отбора финалистами стали 27 собак. Их фотографии напечатали и разместили на редакционном столе, где члены жюри определили победителя.

Оценка велась по трем критериям: композиции фотографии (50%), характеру и индивидуальности питомца, отраженных в снимке (25%), и dogueness — соответствию стилю и духу Vogue (25%).

По итогам голосования победителем признали собаку по кличке Танго. На снимке пес позировал на стуле, а его выражение морды жюри охарактеризовало как «сдержанное, но выразительное». По словам глобального дизайн-директора Vogue Паркера Хаббарда, Танго полностью соответствовал образу, который искали организаторы.

Кроме того, были определены два призера — собаки Лола и Руперт. Хозяева последнего заявили, что для него участие в конкурсе было «осознанной целью», и отметили, что питомец «буквально ждал этого шанса».

Организаторы сообщили, что конкурс стал вирусным в социальных сетях и вызвал интерес национальных СМИ. В Vogue подчеркнули, что проект показал высокую вовлеченность аудитории и может быть продолжен в будущем.