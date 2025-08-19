Женщины в России чаще ездят на электросамокатах и реже нарушают ПДД

В компании также подчеркнули, что женщины значительно реже нарушают правила дорожного движения. На них приходится менее 15% зафиксированных несоблюдений и около 13% случаев участия в ДТП. По оценке аналитиков, показатель означает, что нарушения среди женщин встречаются в пять раз реже, чем среди мужчин.
По сведениям сервиса, более 91% всех поездок совершается по так называемому транспортному сценарию — для полноценного перемещения по городу. Женщины чаще всего используют самокат как замену автобусу или метро и проезжают маршрут полностью, например «дом — работа» или «дом — магазин». При этом вечерние поездки среди женщин особенно популярны, так как самокат воспринимается как более безопасный способ передвижения. Мужчины же чаще используют устройства для «последней мили» — на коротком отрезке от остановки общественного транспорта до дома или офиса.
Исследование сервиса позволило составить и общий портрет среднестатистического райдера. Почти половина клиентов — семейные люди, 44% состоят в браке и воспитывают детей. Среди профессий преобладают специалисты в IT, экономике и юриспруденции. При этом растет число пользователей из медицины и образования.