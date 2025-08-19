Ричмонд
Женщины в России чаще ездят на электросамокатах и реже нарушают ПДД

Согласно опросу, 38% клиентов воспринимают самокат как замену личного автомобиля или общественного транспорта. Почти половина призналась, что использует сервис даже при наличии собственной машины, считая аренду электросамокатов более удобным и быстрым вариантом для коротких поездок.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка в бежевом пиджаке и черных брюках едет на электросамокате
Источник: Freepik.com

Пресс-служба компании «МТС Юрент», развивающей в России сервис аренды электросамокатов, сообщила изданию РБК о росте числа женщин среди клиентов. Если в 2024 году их доля составляла около 25%, то в первом полугодии 2025-го достигла 38%. Мужчины при этом формируют 62% аудитории.

Большинство пользователей сервиса — это молодые люди от 18 до 34 лет. Однако постепенно увеличивается число райдеров старше 40 лет: их доля достигла 20%.

В компании также подчеркнули, что женщины значительно реже нарушают правила дорожного движения. На них приходится менее 15% зафиксированных несоблюдений и около 13% случаев участия в ДТП. По оценке аналитиков, показатель означает, что нарушения среди женщин встречаются в пять раз реже, чем среди мужчин.

По сведениям сервиса, более 91% всех поездок совершается по так называемому транспортному сценарию — для полноценного перемещения по городу. Женщины чаще всего используют самокат как замену автобусу или метро и проезжают маршрут полностью, например «дом — работа» или «дом — магазин». При этом вечерние поездки среди женщин особенно популярны, так как самокат воспринимается как более безопасный способ передвижения. Мужчины же чаще используют устройства для «последней мили» — на коротком отрезке от остановки общественного транспорта до дома или офиса.

Исследование сервиса позволило составить и общий портрет среднестатистического райдера. Почти половина клиентов — семейные люди, 44% состоят в браке и воспитывают детей. Среди профессий преобладают специалисты в IT, экономике и юриспруденции. При этом растет число пользователей из медицины и образования.