Женщины в России чаще ездят на электросамокатах и реже нарушают ПДД

По сведениям сервиса, более 91% всех поездок совершается по так называемому транспортному сценарию — для полноценного перемещения по городу. Женщины чаще всего используют самокат как замену автобусу или метро и проезжают маршрут полностью, например «дом — работа» или «дом — магазин». При этом вечерние поездки среди женщин особенно популярны, так как самокат воспринимается как более безопасный способ передвижения. Мужчины же чаще используют устройства для «последней мили» — на коротком отрезке от остановки общественного транспорта до дома или офиса.