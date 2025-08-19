В Новосибирске суд рассмотрит дело о сбыте сильнодействующих веществ

По данным прокуратуры, мужчины совершили как минимум четыре эпизода незаконной деятельности.
Прокуратура Кировского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Им вменяется покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 234 УК РФ), сообщили в паблике ведомства.
По версии следствия, обвиняемые наладили схему распространения препаратов, находящихся под запретом свободного оборота, но не относящихся к наркотическим средствам. Поиск клиентов вёлся через мессенджеры и социальные сети, а передача веществ осуществлялась через тайники в разных районах города.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции зафиксировали четыре попытки сбыта. Мужчины были задержаны, а изъятые препараты направлены на экспертизу. Специалисты подтвердили, что они относятся к перечню сильнодействующих веществ, запрещённых постановлением правительства РФ № 681.
Уголовное дело передано в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.