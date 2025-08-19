В Новосибирске суд рассмотрит дело о сбыте сильнодействующих веществ

По версии следствия, обвиняемые наладили схему распространения препаратов, находящихся под запретом свободного оборота, но не относящихся к наркотическим средствам. Поиск клиентов вёлся через мессенджеры и социальные сети, а передача веществ осуществлялась через тайники в разных районах города.