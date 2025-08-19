Ричмонд
Спасатели вытащили двоих людей из горящего дома в Новосибирске

В горящей трёхэтажке также находились мать с шестью детьми.

Источник: МЧС РФ

Пожар случился в трёхэтажном жилом доме на улице Учительской в Калининском районе Новосибирска. Очаг возгорания находился в квартире многодетной матери, но она и шестеро её детей смогли покинуть опасное помещение самостоятельно.

Помощь спасателей потребовалась на втором этаже — с помощью специальных устройств сотрудники МЧС эвакуировали двоих.

Тушение пожара заняло 15 минут времени, 21 человек и восемь единиц спецтехники.

Пожарные сообщили, что от огня пострадали только мебель и домашняя утварь, по предварительным данным выгорело примерно 20 квадратных метров жилой площади. Из людей или домашних животных никто не пострадал.

Марина Злобина