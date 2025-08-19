В Новосибирске в Толмачево изъяли более 400 кг запрещенных веществ

Таможенники в Толмачево обнаружили более 400 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Крупнейшая партия превышала допустимую норму ввоза более чем в 26 раз, 6,62 кг. По фактам незаконного провоза табачных изделий возбуждено 216 административных дел по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).
Новосибирская таможня напоминает, физические лица старше 18 лет могут ввозить для личного пользования не более 250 граммов табака.
Подробности о правилах перемещения товаров через таможню ЕАЭС доступны на сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам».