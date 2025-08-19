Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ученые нашли универсальное средство против коронавируса в антителах лам

Особенность антител этих животных заключается в их упрощённой структуре.

Источник: РИА "Новости"

Ученые продолжают искать эффективные способы борьбы с постоянно мутирующим коронавирусом. Специалисты Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН (Новосибирск) сделали важное открытие, обнаружив уникальные свойства антител лам в нейтрализации различных штаммов COVID-19.

Особенность антител этих животных заключается в их упрощенной структуре — они состоят только из двух тяжелых цепей, без легких, что делает их более компактными и эффективными. Как поясняют исследователи, такие антитела взаимодействуют с вирусом через особые углубления, что обеспечивает более точное и сильное связывание с патогеном по сравнению с человеческими антителами.

Новосибирские ученые разработали технологическую платформу для создания терапевтических антител на основе наноантител лам. По их словам, этот подход может быть применен не только против коронавируса, но и других опасных инфекций.

В настоящее время исследователи завершают тестирование разработанных антител на самых новых вариантах COVID-19.

Ранее Сиб.фм писал, что жительница Новосибирска рассказала, как вылечилась от нового коронавируса «Стратус».