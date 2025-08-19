Новосибирские ученые нашли универсальное средство против коронавируса в антителах лам

Ученые продолжают искать эффективные способы борьбы с постоянно мутирующим коронавирусом. Специалисты Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН (Новосибирск) сделали важное открытие, обнаружив уникальные свойства антител лам в нейтрализации различных штаммов COVID-19.
Особенность антител этих животных заключается в их упрощенной структуре — они состоят только из двух тяжелых цепей, без легких, что делает их более компактными и эффективными. Как поясняют исследователи, такие антитела взаимодействуют с вирусом через особые углубления, что обеспечивает более точное и сильное связывание с патогеном по сравнению с человеческими антителами.
Новосибирские ученые разработали технологическую платформу для создания терапевтических антител на основе наноантител лам. По их словам, этот подход может быть применен не только против коронавируса, но и других опасных инфекций.
В настоящее время исследователи завершают тестирование разработанных антител на самых новых вариантах COVID-19.
