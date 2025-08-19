Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВП как экономический приговор: Правление PAS войдет в историю как период пяти потерянных лет — Молдова теперь импортирует молоко, сахар и масло, а экспортирует людей

Республика Молдова обладала всеми возможностями для развития, но правящая партия превратила их в упущенные шансы, стагнацию и разрушение экономического потенциала.

Источник: Комсомольская правда

ВВП Республики Молдова: рентгеновский снимок пяти потерянных лет.

Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) является самым надежным индикатором экономической политики правительства. Если в период 2010—2014 годов Республика Молдова зафиксировала совокупный рост ВВП на 30,2%, то за последние пять лет (2020−2024) этот рост составил лишь 0,4% — в 75 раз меньше. Разница не только статистическая, но и структурная: в первом случае речь шла об инвестициях, создании рабочих мест и росте экспорта; во втором — о стагнации, спаде и масштабных экономических потерях — утверждает Влад Филат.

2010−2014: Период реализованных возможностей.

Рост на 30,2% был не простым бухгалтерским показателем, а результатом последовательной и целенаправленной экономической политики:

— создание и развитие свободных экономических зон, привлекших прямые иностранные инвестиции;

— более 25 000 новых рабочих мест в промышленности и сфере услуг;

— формирование с нуля автомобильной отрасли, которая всего за несколько лет превратилась в ведущий промышленный сектор экспорта;

— развитие сети сельскохозяйственных холодильных складов, которая сегодня насчитывает почти 1 000 единиц и обеспечила доступ местных производителей на внешние рынки;

— Соглашение о свободной торговле с ЕС, стимулировавшее экспорт агропродовольственной продукции, особенно фруктов;

— благоприятная налоговая политика для IT-сектора, превратившая его в локомотив экономики: экспорт IT-услуг достиг 700 млн долларов США в год, увеличившись в 35 раз по сравнению с началом периода.

Результатом стала диверсифицированная и растущая экономика с четкими перспективами долгосрочного развития.

.

2020−2024: Упущенные шансы и структурный регресс.

Правление партии PAS резко контрастирует с предыдущим этапом. ВВП практически не увеличился — всего +0,4% за пять лет, а за этой цифрой скрываются системные потери:

— ликвидация более 54 000 рабочих мест только за последние полтора года;

— сокращение производства молочной продукции со 120 тыс. тонн (уровень внутреннего потребления) до менее 70 тыс. тонн, дефицит в 50 тыс. тонн восполняется импортом из Украины;

— подсолнечное масло, экспортировавшееся в 2022 году на сумму 318 млн долларов США, полностью исчезло из торгового баланса, и в текущем году Молдова стала чистым его импортером;

— сахар, производство которого ранее достигало 400 тыс. тонн (в 3−4 раза больше внутреннего потребления), с 2024 года превратился в импортный товар;

— перерабатывающая промышленность потеряла свыше 20% мощностей, а число работников в отрасли снизилось с 111,4 тыс. в 2019 году до 99,6 тыс. в 2024 году;

— сельское хозяйство понесло последовательные убытки из-за отсутствия политики поддержки и инвестиций в ирригацию, что привело к неурожаям и растущей зависимости от импорта;

— миграция достигла рекордного уровня в истории, особенно среди молодежи, вызвав тревожный демографический спад.

Заключение: ВВП как экономический приговор.

ВВП — это «рентгеновский снимок» государственного управления. Если в 2010—2014 годах цифры отражали Молдову, которая растет, создает и экспортирует, то в 2020—2024 они показывают страну, которая импортирует молоко, сахар и масло, а экспортирует людей.

Правление PAS войдет в историю как период пяти потерянных лет — этап, когда Республика Молдова обладала всеми возможностями для развития, но превратила их в упущенные шансы, стагнацию и разрушение экономического потенциала — написал экс-премьер Влад Филат.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.

Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).

В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.

Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).

Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.

ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).