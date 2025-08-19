ВВП как экономический приговор: Правление PAS войдет в историю как период пяти потерянных лет — Молдова теперь импортирует молоко, сахар и масло, а экспортирует людей

ВВП Республики Молдова: рентгеновский снимок пяти потерянных лет.
Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) является самым надежным индикатором экономической политики правительства. Если в период 2010—2014 годов Республика Молдова зафиксировала совокупный рост ВВП на 30,2%, то за последние пять лет (2020−2024) этот рост составил лишь 0,4% — в 75 раз меньше. Разница не только статистическая, но и структурная: в первом случае речь шла об инвестициях, создании рабочих мест и росте экспорта; во втором — о стагнации, спаде и масштабных экономических потерях — утверждает Влад Филат.
2010−2014: Период реализованных возможностей.
Рост на 30,2% был не простым бухгалтерским показателем, а результатом последовательной и целенаправленной экономической политики:
— создание и развитие свободных экономических зон, привлекших прямые иностранные инвестиции;
— более 25 000 новых рабочих мест в промышленности и сфере услуг;
— формирование с нуля автомобильной отрасли, которая всего за несколько лет превратилась в ведущий промышленный сектор экспорта;
— развитие сети сельскохозяйственных холодильных складов, которая сегодня насчитывает почти 1 000 единиц и обеспечила доступ местных производителей на внешние рынки;
— Соглашение о свободной торговле с ЕС, стимулировавшее экспорт агропродовольственной продукции, особенно фруктов;
— благоприятная налоговая политика для IT-сектора, превратившая его в локомотив экономики: экспорт IT-услуг достиг 700 млн долларов США в год, увеличившись в 35 раз по сравнению с началом периода.
Результатом стала диверсифицированная и растущая экономика с четкими перспективами долгосрочного развития.
.
2020−2024: Упущенные шансы и структурный регресс.
Правление партии PAS резко контрастирует с предыдущим этапом. ВВП практически не увеличился — всего +0,4% за пять лет, а за этой цифрой скрываются системные потери:
— ликвидация более 54 000 рабочих мест только за последние полтора года;
— сокращение производства молочной продукции со 120 тыс. тонн (уровень внутреннего потребления) до менее 70 тыс. тонн, дефицит в 50 тыс. тонн восполняется импортом из Украины;
— подсолнечное масло, экспортировавшееся в 2022 году на сумму 318 млн долларов США, полностью исчезло из торгового баланса, и в текущем году Молдова стала чистым его импортером;
— сахар, производство которого ранее достигало 400 тыс. тонн (в 3−4 раза больше внутреннего потребления), с 2024 года превратился в импортный товар;
— перерабатывающая промышленность потеряла свыше 20% мощностей, а число работников в отрасли снизилось с 111,4 тыс. в 2019 году до 99,6 тыс. в 2024 году;
— сельское хозяйство понесло последовательные убытки из-за отсутствия политики поддержки и инвестиций в ирригацию, что привело к неурожаям и растущей зависимости от импорта;
— миграция достигла рекордного уровня в истории, особенно среди молодежи, вызвав тревожный демографический спад.
Заключение: ВВП как экономический приговор.
ВВП — это «рентгеновский снимок» государственного управления. Если в 2010—2014 годах цифры отражали Молдову, которая растет, создает и экспортирует, то в 2020—2024 они показывают страну, которая импортирует молоко, сахар и масло, а экспортирует людей.
Правление PAS войдет в историю как период пяти потерянных лет — этап, когда Республика Молдова обладала всеми возможностями для развития, но превратила их в упущенные шансы, стагнацию и разрушение экономического потенциала — написал экс-премьер Влад Филат.
