ВВП как экономический приговор: Правление PAS войдет в историю как период пяти потерянных лет — Молдова теперь импортирует молоко, сахар и масло, а экспортирует людей

Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) является самым надежным индикатором экономической политики правительства. Если в период 2010—2014 годов Республика Молдова зафиксировала совокупный рост ВВП на 30,2%, то за последние пять лет (2020−2024) этот рост составил лишь 0,4% — в 75 раз меньше. Разница не только статистическая, но и структурная: в первом случае речь шла об инвестициях, создании рабочих мест и росте экспорта; во втором — о стагнации, спаде и масштабных экономических потерях — утверждает Влад Филат.