Реконструкция моста через Припять: объект готов почти на 73%

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Мостостроители приступили к монтажу арки моста через Припять в Мозыре, сообщили в официальном Telegram-канале Гомельского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Объект готов почти на 73%. На данный момент мостостроители начали монтировать арку, она должна быть готова в середине сентября.

говорится в сообщении местных властей

После этих работ специалисты приступят к созданию бетонного настила.

В областном исполнительном комитете подчеркнули, что изюминкой этого обновленного моста станет смотровая площадка. Также планируется расширить тротуары и создать необходимые условия для передвижения по мосту лиц с ограниченными возможностями.

Ход реконструкции моста проинспектировал председатель облисполкома Иван Крупко. Он подчеркнул, что работы должны быть выполнены в срок.

Ремонтные работы на мосту через реку Припять начались в конце ноября 2023 года. Речь идет об участке на 13,439 километре автодороги Р-131 Калинковичи — Мозырь до автомобильной дороги Р-31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины.

Согласно планам, работы будут выполняться по ускоренному графику в течение 25 месяцев, то есть чуть более двух лет.

Реконструкция моста началась по причине того, что срок его эксплуатации насчитывает 65 лет.