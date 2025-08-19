Реконструкция моста через Припять: объект готов почти на 73%

Объект готов почти на 73%. На данный момент мостостроители начали монтировать арку, она должна быть готова в середине сентября.
После этих работ специалисты приступят к созданию бетонного настила.
В областном исполнительном комитете подчеркнули, что изюминкой этого обновленного моста станет смотровая площадка. Также планируется расширить тротуары и создать необходимые условия для передвижения по мосту лиц с ограниченными возможностями.
Ход реконструкции моста проинспектировал председатель облисполкома Иван Крупко. Он подчеркнул, что работы должны быть выполнены в срок.
Ремонтные работы на мосту через реку Припять начались в конце ноября 2023 года. Речь идет об участке на 13,439 километре автодороги Р-131 Калинковичи — Мозырь до автомобильной дороги Р-31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины.
Согласно планам, работы будут выполняться по ускоренному графику в течение 25 месяцев, то есть чуть более двух лет.
Реконструкция моста началась по причине того, что срок его эксплуатации насчитывает 65 лет.