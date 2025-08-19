Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc, рассказала Симоньян

«Наш сборник “ПоэZия русской зимы” — теперь в списке внеклассного чтения для 10−11-х классов. А документальные фильмы RT.doc министерство просвещения внесло в список рекомендуемых для просмотра в 10−11-х классах. Это очень важно для нас и для авторов, которые писали эти стихи и снимали эти фильмы, находясь на передовой, часто рискуя жизнью», — сообщила Симоньян в своем Telegram-канале.