Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc, рассказала Симоньян

Симоньян: Минпросвещения рекомендовало школьникам документальные фильмы RT.doc.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что министерство просвещения РФ включило документальные фильмы RT.doc в список рекомендованных для просмотра в 10−11-х классах, отметив, что это решение «очень важно» для авторов, часто рискующих жизнью во время работы.

«Наш сборник “ПоэZия русской зимы” — теперь в списке внеклассного чтения для 10−11-х классов. А документальные фильмы RT.doc министерство просвещения внесло в список рекомендуемых для просмотра в 10−11-х классах. Это очень важно для нас и для авторов, которые писали эти стихи и снимали эти фильмы, находясь на передовой, часто рискуя жизнью», — сообщила Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее телеканал RT сообщал, что сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10−11-х классов, в книге — работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше