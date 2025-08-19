Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc, рассказала Симоньян

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что министерство просвещения РФ включило документальные фильмы RT.doc в список рекомендованных для просмотра в 10−11-х классах, отметив, что это решение «очень важно» для авторов, часто рискующих жизнью во время работы.
«Наш сборник “ПоэZия русской зимы” — теперь в списке внеклассного чтения для 10−11-х классов. А документальные фильмы RT.doc министерство просвещения внесло в список рекомендуемых для просмотра в 10−11-х классах. Это очень важно для нас и для авторов, которые писали эти стихи и снимали эти фильмы, находясь на передовой, часто рискуя жизнью», — сообщила Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее телеканал RT сообщал, что сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10−11-х классов, в книге — работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО.