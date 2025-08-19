Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей

«Важно, что отечественная педагогика всегда, во все времена отличалась многогранным, разносторонним подходом, поэтому в наших совместных планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы — от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И, конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием», — говорится в послании.