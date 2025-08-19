Бурятский вуз представит медицинские разработки на ВЭФ

Достижения Бурятского государственного университета (БГУ) в области регенеративной медицины и фармацевтики будут представлены на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Это отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Бурятии.
Экспозиция БГУ познакомит участников форума с системой «Ассистент врача восточной медицины». С помощью искусственного интеллекта она анализирует состояние пациента и подбирает индивидуальные рекомендации по применению БАДов, фиточаев, лечебных мазей и других препаратов. Вторая разработка — это портативный комплекс диагностики пульса. Он позволяет за несколько минут оценить состояние сразу нескольких органов и выявить изменения.
Ученые университета также работают над инновационными методами восстановления тканей, которые могут применяться в хирургии и противоопухолевой терапии. На выставке презентуют ранозаживляющую коллагеновую пленку с растительными экстрактами для ускоренного заживления ожогов, ран и послеоперационных швов. Не менее привлекательными станут натуральные препараты, разработанные в лабораториях БГУ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.