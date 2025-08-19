В июле в Иркутской области инфляция составила 0,1%

В ассортименте одежды заметно снизилась стоимость на юбки, ветровые, куртки и рубашки. В то же время, цены на женскую обувь, платья и ночные сорочки выросли. Среди строительных материалов подорожали цемент, рубероид и линолеум, а также ламинат. Что касается платных услуг, подорожали и путевки заграницу.