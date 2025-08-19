В июле в Иркутской области инфляция составила 0,1%

В июле в Иркутской области цены на продукты и услуги выросли на 0,1%. Это стало известно КП-Иркутск из данных, которые приводит Иркутскстат. Стоимость увеличилась на продукты питания, алкоголь и непродовольственные товары.
— В июле на рынке наблюдался сезонный подъем цен на лимоны и апельсины, яблоки и груши, на зелень и чеснок. Покупатели заметили, что огурцы, помидоры, виноград и бананы подешевели. Снизили цены также на куриные яйца и курицу, — рассказали в пресс-службе Иркутскстата.
Морепродукты увеличились в цене на 4−7%. Кофе и какао прибавили в стоимости на 3−5%. Среди алкоголя наблюдался рост цен на вино и водку.
В ассортименте одежды заметно снизилась стоимость на юбки, ветровые, куртки и рубашки. В то же время, цены на женскую обувь, платья и ночные сорочки выросли. Среди строительных материалов подорожали цемент, рубероид и линолеум, а также ламинат. Что касается платных услуг, подорожали и путевки заграницу.
Жители области столкнулись с ростом цен на коммунальные услуги. В среднем, стоимость отопления подорожала на 15%, горячей воды — на 14%, холодную воду — на 11%, а вывоз мусора — на процент меньше. Для иркутян на 13% увеличилась стоимость электроэнергии.