Два города Башкирии отказались от празднования Дня города

Как сообщил глава Салавата Марат Загидуллин, традиционно праздник отмечали в августе, вместе с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. В этом же году посчитали, что «есть направления, которые сейчас нуждаются в нашем внимании и поддержке больше всего».
«Обстоятельства требуют от нас пересмотреть привычные форматы», — написал в своем телеграм-канале Марат Загидуллин.
С аналогичным заявлением выступили и в администрации Ишимбайского района. День города там раньше отмечали в последнюю субботу августа. В этом году праздник должен был пройти 30 числа.
«Празднование Дня города в этом году отменяется. Мы живем в непростой период. В такое время масштабные праздничные мероприятия кажутся неуместными на фоне испытаний, которые переживает наша страна и наши защитники. Все финансовые средства, которые традиционно выделялись на подготовку и проведение Дня города, в этом году будут направлены на помощь передовой. Поддержка наших воинов, обеспечение их всем необходимым — сегодня это наш общий и самый важный приоритет», — говорится в официальном сообщении.