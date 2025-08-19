Два города Башкирии отказались от празднования Дня города

«Празднование Дня города в этом году отменяется. Мы живем в непростой период. В такое время масштабные праздничные мероприятия кажутся неуместными на фоне испытаний, которые переживает наша страна и наши защитники. Все финансовые средства, которые традиционно выделялись на подготовку и проведение Дня города, в этом году будут направлены на помощь передовой. Поддержка наших воинов, обеспечение их всем необходимым — сегодня это наш общий и самый важный приоритет», — говорится в официальном сообщении.