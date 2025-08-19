В Прикамье осужден виновник смертельного ДТП

Суд установил, что в феврале 2024 года в темное время суток фигурант вел машину по ул. Герцена в пос. Ильинский, отвлекся от управления и совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. Пешеход был пьян и лежал на дороге. Позднее он скончался в больнице от полученных в аварии травм.