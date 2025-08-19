В Прикамье осужден виновник смертельного ДТП

Ильинский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Суд установил, что в феврале 2024 года в темное время суток фигурант вел машину по ул. Герцена в пос. Ильинский, отвлекся от управления и совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. Пешеход был пьян и лежал на дороге. Позднее он скончался в больнице от полученных в аварии травм.
Суд приговорил виновного к полутора годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы, а также на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор суда еще не вступил в законную силу.