В Якутии стартовал региональный этап программы «Мама-предприниматель»

В этом году было подано более 100 заявок. Был проведен отборочный этап, в ходе которого комиссия отобрала 30 участниц из города Якутска, Булунского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Аллаиховского, Горного, Сунтарского улусов, а также Мирнинского, Алданского, Ленского и Нерюнгринского районов. Участницы представили бизнес-идеи по открытию студии машинной вышивки, детского центра, кабинета логопеда и многие другие.