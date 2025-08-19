В Якутии стартовал региональный этап программы «Мама-предприниматель»

Региональный этап седьмого потока программы «Мама-предприниматель» начался в Республике Саха (Якутия) по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.
Обучение будет проходить в формате тренинга-интенсива, где 30 участниц смогут сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план. В конце они защитят свои бизнес-проекты перед экспертным жюри, которое будет оценивать их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Лучший проект получит грант в размере 150 тысяч рублей.
В этом году было подано более 100 заявок. Был проведен отборочный этап, в ходе которого комиссия отобрала 30 участниц из города Якутска, Булунского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Аллаиховского, Горного, Сунтарского улусов, а также Мирнинского, Алданского, Ленского и Нерюнгринского районов. Участницы представили бизнес-идеи по открытию студии машинной вышивки, детского центра, кабинета логопеда и многие другие.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.