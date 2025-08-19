Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны дата и место прощания с хоккеистом и тренером Константином Полозовым

Прощание с тренером Константином Полозовым пройдет во Дворце спорта Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 20 августа, в 12:00 во Дворце спорта Уфы (улица Рихарда Зорге, 41) состоится церемония прощания с ушедшим из жизни хоккеистом и тренером Константином Полозовым. Об этом рассказала пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Константин Александрович провел в «СЮ» 15 сезонов. После завершения карьеры хоккеиста он работал тренером в клубах «Толпар» и «Торос», приведя нефтекамскую команду к победе в Кубке Братины.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.