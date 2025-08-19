В Европе создали методику быстрого изучения вспышек сверхновых

В большинстве случаев сверхновые обнаруживают через несколько дней после того, как началась их вспышка, что лишает ученых значительной части информации о возможных прародителях этих космических взрывов, условиях их формирования и окружении сверхновой до взрыва. Для исправления этой ситуации астрономы разработали протокол, который позволяет автоматическим образом выявлять кандидатов в сверхновые на снимках, получаемых обзорными телескопами по всей Земле, отбирать наиболее вероятные из них и изучать их.