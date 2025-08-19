Ричмонд
Как будут ходить пригородные автобусы из Минска с 1 сентября, рассказали в «Минсктрансе»

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ежегодным изменением пассажиропотока с 1 сентября 2025 года в Минске по будним дням будут скорректированы графики движения пригородных маршрутов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП «Минсктранс».

Источник: БЕЛТА

Организовывается выполнение рейсов маршрутов № 318 «Минск — Нелидовичи ч/з Паперню» с отправлением от ДС «Карастояновой» в 14.15, от о.п. «Нелидовичи» в 7.00, № 416 «Минск — Соломоречье», с отправлением от ДС «Карастояновой» в 13.55, от о.п. «Соломоречье» в 15.08, № 474д «Минск — дачи “Дружба” с отправлением от АС “Автозаводская” в 14.55, № 498 “Минск — Сокол через Обчак” с отправлением от АС “Автозаводская” в 6.30, № 498д “Минск — Сокол через Обчак” с отправлением от о.п. “Барамзиной” в 7.18.

Кроме того, отменяется выполнение рейсов маршрутов № 402 «Минск -Нелидовичи» с отправлением от ДС «Карастояновой» в 14.15, от о.п. «Нелидовичи» в 7.00, № 474 «Минск — дачи “Дружба” отправлением от АС “Автозаводская” в 14.55, № 498 “Минск — Сокол через Обчак” с отправлением от АС “Автозаводская” в 6.38, с отправлением от о.п. “Барамзиной” в 7.26.

Пассажирам рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок.