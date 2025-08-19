Министерство ЖКХ разъяснило, как платить коммуналку в доме, который не сдан

В Министерстве ЖКХ напомнили, что если в квартире не зарегистрироваться, то начисление ЖКУ будет производиться по экономически обоснованным тарифам, а это значительно дороже. Мы писали, кто платит за услуги ЖКХ в Беларуси по полным тарифам в 2025 году (пустая квартира, пропущенная поверка счетчиков, жилье тунеядцев или уехавших, а также полученное в наследство).