Министерство ЖКХ разъяснило, как платить коммуналку в доме, который не сдан

Новостройка еще не сдана в эксплуатацию, а услуги ЖКХ оплачивать собственнику квартиры уже надо. С какого времени начинать, разъяснили в Министерстве ЖКХ.
Так, например, собственник жилого помещения начинает платить за ЖКУ со дня возникновения права собственности на это помещения, после регистрации в БТИ.
Дольщик оплачивает жировки с момента заключения договора, предусматривающего передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства, то есть со дня подписания акта приемки-передачи жилого помещения (но это в случае если подписание такого акта предшествует оформлению права собственности).
Наниматель, арендатор жилого помещения оплачивает жилищно-коммунальные услуги со дня заключения договоров найма, аренды.
А вот член организации застройщиков — со дня сдачи жилого дома в эксплуатацию.
В Министерстве ЖКХ напомнили, что если в квартире не зарегистрироваться, то начисление ЖКУ будет производиться по экономически обоснованным тарифам, а это значительно дороже. Мы писали, кто платит за услуги ЖКХ в Беларуси по полным тарифам в 2025 году (пустая квартира, пропущенная поверка счетчиков, жилье тунеядцев или уехавших, а также полученное в наследство).
Кстати, вот что ждет ЖКХ Беларуси через 10 лет: тарифы на коммуналку, замена лифтов, реновация жилья, капремонты, сбор мусора, залоговая цена бутылок.