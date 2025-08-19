42 нижегородских школьника будут получать именные стипендии региона в новом учебном году. Об этом сообщили в областном министерстве образования и науки.
По решению наблюдательного совета, действующего при министерстве, 22 ученика удостоены стипендии Нижегородской области, еще 20 детей — стипендии имени академика Ю. Б. Харитона. Размер каждой стипендии составляет 2 тысячи рублей в месяц. Стипендия Нижегородской области будет действовать с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года, а стипендия имени академика Ю. Б. Харитона — с 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года.
Как рассказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, всего в конкурсе на соискание стипендии участвовало более 130 школьников. Наибольшее число заявок было подано из Нижнего Новгорода, также высокую активность проявили учащиеся из Арзамаса, Сарова, Чкаловска, Балахны, Городца и Дзержинска.
«Основными критериями для присуждения стипендии Нижегородской области стали достижения учащихся в отдельных областях науки, а также высокие результаты, продемонстрированные ими на Всероссийской олимпиаде школьников и международных олимпиадах в предыдущем учебном году. Для получения именной стипендии академика Харитона учащиеся должны были проявить успехи в области физико-математических наук и стать победителями или призерами интеллектуальных олимпиад различного уровня», — пояснил министр.
Михаил Пучков подчеркнул, что присуждение региональной стипендии — это значимое достижение для школьника.
«На получение именной стипендии в школе могут претендовать все ученики, которые углубленно изучают науку, усердно трудятся и достигают результатов. Так мы стремимся поддержать юных исследователей, показать им, что научные достижения всегда открывают перед молодежью новые возможности для дальнейшего развития», — сказал он.
Напомним, выплата региональных стипендий, в том числе стипендии Нижегородской области и стипендии имени академика Ю. Б. Харитона, осуществляется за счет средств областного бюджета.
Поддержка талантливых школьников — одно из направлений работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Новый нацпроект решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».