42 нижегородских школьника будут получать именные стипендии региона в новом учебном году

Поддержка талантливых школьников — одно из направлений работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Новый нацпроект решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».