Назван лучший город для удаленной работы

Дополнительным преимуществом стала новая виза для цифровых кочевников, введенная в Японии весной 2024 года. Она позволяет иностранцам оставаться в стране до 12 месяцев. Эксперты также отметили расположение города: из Токио легко добраться как до морского побережья, так и до горных районов и национальных парков.