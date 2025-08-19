Ричмонд
Назван лучший город для удаленной работы

Авторы исследования учитывали 12 параметров, среди которых — скорость интернета, стоимость транспорта, климат, количество гибких рабочих пространств и близость к природе.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка работает за ноутбуком на кресле прямо на пляже на берегу моря
Источник: freepik

Международная компания International Workplace Group опубликовала в журнале TimeOut рейтинг Work from Anywhere Barometer — 2025, который оценивает лучшие города мира для удаленки, подразумевающей возможность совмещать работу с отдыхом и личными делами.

Первое место занял Токио: он получил 91 балл из 120 возможных. Город высоко оценили за быстрый интернет, развитую транспортную систему и высокий уровень безопасности.

Дополнительным преимуществом стала новая виза для цифровых кочевников, введенная в Японии весной 2024 года. Она позволяет иностранцам оставаться в стране до 12 месяцев. Эксперты также отметили расположение города: из Токио легко добраться как до морского побережья, так и до горных районов и национальных парков.

В десятку лучших городов для удаленщиков также вошли:

  • Рио-де-Жанейро;
  • Будапешт;
  • Сеул;
  • Барселона;
  • Пекин;
  • Лиссабон;
  • Рим;
  • Париж;
  • Валлетта.

По сведениям International Workplace Group, рост популярности подобного формата связан с закрепившейся после пандемии практикой удаленной работы. Многие компании по всему миру продолжают предоставлять сотрудникам возможность путешествовать, а цифровые кочевники выбирают города, которые сочетают удобную инфраструктуру, безопасность и хорошие условия для отдыха.