Назван лучший город для удаленной работы

Международная компания International Workplace Group опубликовала в журнале TimeOut рейтинг Work from Anywhere Barometer — 2025, который оценивает лучшие города мира для удаленки, подразумевающей возможность совмещать работу с отдыхом и личными делами.
Дополнительным преимуществом стала новая виза для цифровых кочевников, введенная в Японии весной 2024 года. Она позволяет иностранцам оставаться в стране до 12 месяцев. Эксперты также отметили расположение города: из Токио легко добраться как до морского побережья, так и до горных районов и национальных парков.
В десятку лучших городов для удаленщиков также вошли:
- Рио-де-Жанейро;
- Будапешт;
- Сеул;
- Барселона;
- Пекин;
- Лиссабон;
- Рим;
- Париж;
- Валлетта.
По сведениям International Workplace Group, рост популярности подобного формата связан с закрепившейся после пандемии практикой удаленной работы. Многие компании по всему миру продолжают предоставлять сотрудникам возможность путешествовать, а цифровые кочевники выбирают города, которые сочетают удобную инфраструктуру, безопасность и хорошие условия для отдыха.