Запасов воды в Алуште хватит до конца года

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал о том, что ситуация с питьевым водоснабжением в регионе остается стабильной. Для обеспечения водой Южного берега планируется строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ: проектно-изыскательские работы завершатся в этом году, строительство объектов начнется в 2026 году.