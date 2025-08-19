Ричмонд
Запасов воды в Алуште хватит до конца года

Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик дал комментарий в связи с жалобами жителей Алушты на низкий объем воды в водохранилище, которое питает город и соседние населенные пункты.

По его словам, запасы воды в Изобильненском водохранилище составляют 4,8 млн кубических метров, что соответствует 38% от полного объема.

«При текущем суточном потреблении ресурса, воды достаточно до конца текущего года, то есть до сезона атмосферных осадков», — подчеркнул Новик.

Ранее для населенных пунктов, питающихся за счет местных источников, были введены графики подачи воды.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал о том, что ситуация с питьевым водоснабжением в регионе остается стабильной. Для обеспечения водой Южного берега планируется строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ: проектно-изыскательские работы завершатся в этом году, строительство объектов начнется в 2026 году.