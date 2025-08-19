Запасов воды в Алуште хватит до конца года

По его словам, запасы воды в Изобильненском водохранилище составляют 4,8 млн кубических метров, что соответствует 38% от полного объема.
«При текущем суточном потреблении ресурса, воды достаточно до конца текущего года, то есть до сезона атмосферных осадков», — подчеркнул Новик.
Ранее для населенных пунктов, питающихся за счет местных источников, были введены графики подачи воды.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал о том, что ситуация с питьевым водоснабжением в регионе остается стабильной. Для обеспечения водой Южного берега планируется строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ: проектно-изыскательские работы завершатся в этом году, строительство объектов начнется в 2026 году.