Меньше уроков, без домашки и свободная суббота: какие изменения ждут школы Новосибирска

Одновременно в Госдуме предлагают отменить привычные домашние задания, оставив лишь проекты и творческие задания, а также отказаться от уроков по субботам. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «домашка» в нынешнем виде часто сводится к копированию информации из интернета или использованию искусственного интеллекта.