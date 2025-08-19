Меньше уроков, без домашки и свободная суббота: какие изменения ждут школы Новосибирска

С 1 сентября 2025 года в новосибирских школах сократят количество учебных часов, а в Госдуме обсуждают отмену домашних заданий и введение второго выходного. Педагоги и родители по-разному оценивают грядущие реформы.
В Минпросвещения представили новые нормативы учебной нагрузки для школьников 1−9 классов, которые вступят в силу с начала следующего учебного года. Новосибирские школы также перейдут на обновлённые планы, включающие цикл занятий «Разговоры о важном», сообщает Atas.info.
По данным министерства, учебная нагрузка составит: для 1 классов — 620−653 часов в год; 2−4 классы — 782−884 часов; 5 классы — 986−1088 часов; 6 классы — 1020−1122 часов; 7 классы — 1088−1190 часов; 8−9 классы — 1122−1224 часов.
При этом в первом полугодии предусмотрено не более восьми учебных недель для первоклассников и до 11 недель для остальных.
Одновременно в Госдуме предлагают отменить привычные домашние задания, оставив лишь проекты и творческие задания, а также отказаться от уроков по субботам. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «домашка» в нынешнем виде часто сводится к копированию информации из интернета или использованию искусственного интеллекта.
Учителя и родители высказываются неоднозначно. Часть поддерживает сокращение нагрузки, считая, что детям необходимо больше времени для отдыха и общения с семьёй. Однако многие опасаются, что без традиционной домашней работы школьники не смогут усвоить материал в полном объёме.
«Домашняя работа не должна превращаться в ночной марафон. Но если просто уменьшить количество уроков, не меняя сам подход к обучению, качество знаний действительно пострадает», — считает педагог и председатель методического объединения Тамара Грицкова.
По её мнению, новые правила могут быть эффективными только в сочетании с обновлёнными методиками преподавания и грамотной организацией уроков. Дополнительно помочь школьникам смогут факультативы, направленные на развитие критического мышления и проектных навыков.
«Важно, чтобы сокращение нагрузки стало шагом к более эффективной школе, а не поводом для снижения качества образования», — подчёркивает эксперт.
Окончательное решение по отмене домашних заданий и свободной субботе депутаты обсудят осенью 2025 года.