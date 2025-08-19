В Севастополь поступили единые для России учебники по истории

По его словам, региональное правительство закупило больше 59 тысяч изданий. Учебники для 10−11 классов приобрели еще в 2023 году. Теперь в городе собрана полная линейка авторства председателя российского военно-исторического общества и помощника президента РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.
В учебниках изменена подача материала: теперь всеобщая история максимально синхронизирована с историей России. Например, когда школьники будут изучать 17 век отечественной истории, они узнают, как развивалась мировая история того же отрезка времени. Такой подход поможет детям лучше освоить предмет.
Кроме того, в учебниках используются иллюстрации, географические карты и даже QR-коды, ведущие в специальный раздел «Учителю и ученику». В конце каждого параграфа представлен список дополнительной литературы и фильмов для более детального изучения темы.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября школы Крым также перейдут на полную линейку новых учебников по истории.