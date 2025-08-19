В Севастополь поступили единые для России учебники по истории

По его словам, региональное правительство закупило больше 59 тысяч изданий. Учебники для 10−11 классов приобрели еще в 2023 году. Теперь в городе собрана полная линейка авторства председателя российского военно-исторического общества и помощника президента РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.