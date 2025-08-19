Ричмонд
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Севастопольские школьники будут учиться по единым для России учебникам по всеобщей истории и истории России с 1 сентября, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, региональное правительство закупило больше 59 тысяч изданий. Учебники для 10−11 классов приобрели еще в 2023 году. Теперь в городе собрана полная линейка авторства председателя российского военно-исторического общества и помощника президента РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.

В учебниках изменена подача материала: теперь всеобщая история максимально синхронизирована с историей России. Например, когда школьники будут изучать 17 век отечественной истории, они узнают, как развивалась мировая история того же отрезка времени. Такой подход поможет детям лучше освоить предмет.

рассказал Развожаев

Кроме того, в учебниках используются иллюстрации, географические карты и даже QR-коды, ведущие в специальный раздел «Учителю и ученику». В конце каждого параграфа представлен список дополнительной литературы и фильмов для более детального изучения темы.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября школы Крым также перейдут на полную линейку новых учебников по истории.

