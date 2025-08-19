«Тишина и свежий воздух»: омский Роспотребнадзор дал советы по налаживанию сна школьникам

Также ведомство уделило внимание неукоснительному соблюдению еще трех правил: 1. Выработанному графика сна — ложиться спать и просыпаться необходимо в одно и то же время каждый день, даже в выходные; 2. Приему пищи — ужин должен быть за 1−1,5 часа до сна, а порции должны быть небольшими; 3. Активности перед сном — за 1−2 часа надо избегать активных игр, просмотра телевизора и использования гаджетов, так как синий свет экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание.