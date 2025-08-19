Ричмонд
«Тишина и свежий воздух»: омский Роспотребнадзор дал советы по налаживанию сна школьникам

По мнению ведомства, омские родители должны уделять особое внимание влажности воздуха, температуре в спальне и правильному питанию.

Источник: Комсомольская правда

Советы о том, как наладить режим сна ребенка перед началом учебного года, опубликовал сегодня, 19 августа, телеграм-канал «Омский Роспотребнадзор».

«Сон — это одна из важнейших частей здорового образа жизни и режима дня. От продолжительности и полноценности сна зависит эмоциональное состояние ребенка, его интерес к учебе, успеваемость и физическое развитие. Наладить режим сна ребенка можно, создав комфортные условия в комнате, организовав режим дня, соблюдая правильное питание и используя ритуалы перед сном», — говорится в сообщении телеграм-канала.

По рекомендации ведомства, омским родителям стоит обратить внимание на несколько факторов. Оптимальная температура для сна не должна превышать 22  — если ребенку будет жарко, это помешает его здоровому сну. Рекомендуемая влажность должна находится в пределах 40−60% — из-за слишком сухого воздуха ребенок может испытывать ночью жажду, что может стать повод для пробуждений. В доме должно быть тихо.

Также ведомство уделило внимание неукоснительному соблюдению еще трех правил: 1. Выработанному графика сна — ложиться спать и просыпаться необходимо в одно и то же время каждый день, даже в выходные; 2. Приему пищи — ужин должен быть за 1−1,5 часа до сна, а порции должны быть небольшими; 3. Активности перед сном — за 1−2 часа надо избегать активных игр, просмотра телевизора и использования гаджетов, так как синий свет экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание.

Перечисленные и повторяющиеся в ежедневном режиме действия перед сном, дадут ребенку чувство безопасности, помогут переключиться от активности к покою и создадут позитивные ассоциации со сном, отметили в ведомстве.