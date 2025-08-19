В Ростове-на-Дону и Аксайском районе проведут антитеррористические учения

19 августа на территории Ростова-на-Дону и Аксайского района Ростовской области состоятся плановые антитеррористические учения. Об этом предупреждают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
К тренировкам привлекут сотрудников экстренных служб. При этом работа государственных учреждений и коммерческих организаций не будет нарушена, повседневная жизнь горожан не изменится.
Власти призывают жителей Дона сохранять спокойствие и не реагировать на возможные провокации. В случае необходимости следует обращаться по единому номеру экстренных служб — «112».
