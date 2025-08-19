Ричмонд
В Ростове-на-Дону и Аксайском районе проведут антитеррористические учения

Жителей Дона предупредили о проведении антитеррористических учений в регионе.

Источник: Комсомольская правда

19 августа на территории Ростова-на-Дону и Аксайского района Ростовской области состоятся плановые антитеррористические учения. Об этом предупреждают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

К тренировкам привлекут сотрудников экстренных служб. При этом работа государственных учреждений и коммерческих организаций не будет нарушена, повседневная жизнь горожан не изменится.

Власти призывают жителей Дона сохранять спокойствие и не реагировать на возможные провокации. В случае необходимости следует обращаться по единому номеру экстренных служб — «112».

