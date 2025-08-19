В Красноярском крае ужесточают наказание за загрязнение воздуха

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые экологические требования для предприятий Красноярского края.
С 1 сентября в Красноярском крае вступают в силу новые экологические ограничения, запрещающие предприятиям использовать бурый и каменный уголь, а также антрацит для отопления. Запрет распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей в шести городах региона: Красноярске, Ачинске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Назарове.
По данным регионального парламента, новые правила затронут 763 предприятия. Для нарушителей предусмотрены существенные штрафы. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям за первое нарушение грозит штраф от 16 до 30 тысяч рублей, за повторное — от 30 до 50 тысяч. Юридическим лицам придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей за первое нарушение и от 200 до 500 тысяч — за повторное.
Эти меры стали частью программы по улучшению экологической ситуации в регионе, где проблема загрязнения воздуха стоит особенно остро. Власти рассчитывают, что штрафы стимулируют предприятия переходить на более экологичные виды топлива.