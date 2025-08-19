В Красноярском крае ужесточают наказание за загрязнение воздуха

По данным регионального парламента, новые правила затронут 763 предприятия. Для нарушителей предусмотрены существенные штрафы. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям за первое нарушение грозит штраф от 16 до 30 тысяч рублей, за повторное — от 30 до 50 тысяч. Юридическим лицам придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей за первое нарушение и от 200 до 500 тысяч — за повторное.