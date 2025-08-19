В Пензе кошка-инвалид обрела дом благодаря «Котгвартсу»

Главным событием акции стало устройство в семью кошки Серебрянки. Летом 2023 года она попала в приют после нападения собак на территории одного из предприятий. Животное получило перелом позвоночника и перестало двигать задними лапами. Ей требовался особый уход, в том числе несколько раз в день помощь человека для опорожнения мочевого пузыря.