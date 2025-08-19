Ричмонд
В Пензе кошка-инвалид обрела дом благодаря «Котгвартсу»

Проекту за восемь месяцев удалось собрать 1,05 миллиона рублей. Средства направят на создание ветеринарного центра «СуперПит» с игровыми зонами, теплыми вольерами, блоком реабилитации и лабораторией.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Бело-серая кошка
Источник: Фонд «Рука помощи бездомным животным»

Акцию «Школа магии Котгвартс» проводит фонд «Рука помощи бездомным животным». О ней рассказали в журнале «Афиша Daily».

Главным событием акции стало устройство в семью кошки Серебрянки. Летом 2023 года она попала в приют после нападения собак на территории одного из предприятий. Животное получило перелом позвоночника и перестало двигать задними лапами. Ей требовался особый уход, в том числе несколько раз в день помощь человека для опорожнения мочевого пузыря.

В декабре 2024 года Серебрянку сделали деканом факультета Когтедран в проекте «Котгвартс». Другие факультеты тоже возглавили питомцы с непростыми судьбами: кот Андриан, пес Эрнест и кошка-колясочница Милка. Фонд объяснял, что таким образом хотел привлечь внимание к животным-инвалидам, которые тоже могут быть любимыми.

По словам директора по фандрайзингу фонда Дарьи Малышевой, участие Серебрянки в акции помогло ей найти новый дом. Теперь она живет в семье вместе с другой кошкой-спинальницей по кличке Анфиска. Хозяйка оборудовала для питомцев мягкие лежанки, а сами животные остаются активными и игривыми.

После переезда Серебрянки ее место в «Котгвартсе» заняла кошка Ася, также не передвигающаяся без помощи. Сейчас она возглавляет сбор средств на оборудование для пожилых котов.

Фонд работает в Пензе 12 лет. За это время приютил около 200 животных и помог найти хозяев для 3000 кошек и собак.