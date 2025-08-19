Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX

Всего с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. В среднем голосовой вызов продолжался 8 минут, а групповой звонок — почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч, добавили в пресс-службе.