Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере Max с момента его запуска, рассказали в пресс-службе мессенджера.
«В Мах зарегистрировались 18 миллионов пользователей. Активнее всего регистрируются в Мах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани», — говорится в релизе.
Так, большая часть регистраций — 73% — приходится на пользователей с мобильной операционной системой Android. Еще 26% регистраций — на операционную систему iOS, а 1% — на версии для ПК-пользователей.
Всего с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. В среднем голосовой вызов продолжался 8 минут, а групповой звонок — почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч, добавили в пресс-службе.
Более 300 авторов принимают участие в тестировании каналов — это блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства. Суммарное количество подписчиков составляет более двух миллионов пользователей.
«В топе читаемых каналов — Mash, “Соловьев”, “Артемий Лебедев”, “РИА Новости”, РБК, “RT на русском”, 360.ru, “Мир сегодня с Юрием Подолякой”. В числе новых авторов — Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада. Среди компаний каналы завели: Сбер, “Авиасейлс”, Газпромбанк, Ozon, “Золотое Яблоко” и Т-Инвестиции», — отметили в пресс-службе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».