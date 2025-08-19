Ричмонд
«Мы живем в непростой период»: власти Ишимбая отменили День города

В Башкирии отменили празднование Дня города Ишимбай.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Ишимбайского района Башкирии объявила об отмене традиционного празднования Дня города в текущем году.

— Мы живем в непростой период. В такое время масштабные праздничные мероприятия кажутся неуместными на фоне испытаний, которые переживает наша страна и наши защитники, — заявили чиновники.

Как сообщили власти, все средства, запланированные на организацию праздничных мероприятий, будут перенаправлены на помощь военнослужащим. В заявлении подчеркивается, что поддержка защитников Отечества в настоящее время является главным приоритетом.

Представители власти выразили надежду, что жители района с пониманием отнесутся к этому решению. Они отметили, что осознают важность Дня города для местных жителей, однако текущая ситуация требует концентрации ресурсов на помощи бойцам.

