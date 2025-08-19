В Сенегале открыли школы для мужей

Программа стартовала в 2011 году при поддержке ООН и за последние годы получила широкое распространение в стране. Одним из ее участников стал имам Ибрахима Диане. На встречах он объясняет мужчинам, что забота о жене и детях — часть обязанностей хорошего мусульманина. Он приводит собственный пример: помогает жене по хозяйству и ухаживает за ребенком. Эти идеи он затем повторяет во время пятничных проповедей, где поднимает темы равенства, репродуктивного здоровья и борьбы со стигмой вокруг ВИЧ.