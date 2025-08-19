Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сенегале открыли школы для мужей

В Школе мужей, как передает The Independent, мужчин обучают так называемой позитивной мужественности: уважению к правам женщин, участию в домашних делах и поддержке семьи в вопросах здоровья.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Программа стартовала в 2011 году при поддержке ООН и за последние годы получила широкое распространение в стране. Одним из ее участников стал имам Ибрахима Диане. На встречах он объясняет мужчинам, что забота о жене и детях — часть обязанностей хорошего мусульманина. Он приводит собственный пример: помогает жене по хозяйству и ухаживает за ребенком. Эти идеи он затем повторяет во время пятничных проповедей, где поднимает темы равенства, репродуктивного здоровья и борьбы со стигмой вокруг ВИЧ.

По словам Диане, многие женщины отмечают, что поведение их мужей меняется после участия в занятиях. Некоторые мужчины начинают помогать в быту и внимательнее относиться к беременным женам. Так, бывший военный Хабиб Диалло рассказал, что убедил сына отправить жену рожать в больницу, хотя тот поначалу сомневался и опасался расходов.

Сегодня в Сенегале работает более 20 школ для мужей, через которые прошло уже свыше 300 участников.

Мужчин отбирают по авторитету в общине: кандидаты должны быть женатыми, уважаемыми и готовыми отстаивать права женщин. После обучения они становятся своеобразными наставниками: проводят беседы в семьях и помогают менять привычки внутри сообществ.

Программа приносит первые заметные результаты. В ряде регионов снизилось число принудительных браков, мужчины стали чаще соглашаться на планирование семьи и сопровождать жен в больницу.

Однако уровень материнской смертности в стране остается высоким: в 2023 году на 100 тысяч родов приходилось 237 смертей. По мнению ООН, до 2030-го необходимо снизить этот показатель более чем втрое.

Координатор проекта Эль Хадж Малик признает, что менять взгляды трудно. Разговоры о равенстве некоторые мужчины воспринимают как чуждую идею. Но когда речь идет о здоровье жен и детей, сопротивление снижается: забота о близких воспринимается как универсальная ценность.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше