В Сенегале открыли школы для мужей

Программа стартовала в 2011 году при поддержке ООН и за последние годы получила широкое распространение в стране. Одним из ее участников стал имам Ибрахима Диане. На встречах он объясняет мужчинам, что забота о жене и детях — часть обязанностей хорошего мусульманина. Он приводит собственный пример: помогает жене по хозяйству и ухаживает за ребенком. Эти идеи он затем повторяет во время пятничных проповедей, где поднимает темы равенства, репродуктивного здоровья и борьбы со стигмой вокруг ВИЧ.
По словам Диане, многие женщины отмечают, что поведение их мужей меняется после участия в занятиях. Некоторые мужчины начинают помогать в быту и внимательнее относиться к беременным женам. Так, бывший военный Хабиб Диалло рассказал, что убедил сына отправить жену рожать в больницу, хотя тот поначалу сомневался и опасался расходов.
Мужчин отбирают по авторитету в общине: кандидаты должны быть женатыми, уважаемыми и готовыми отстаивать права женщин. После обучения они становятся своеобразными наставниками: проводят беседы в семьях и помогают менять привычки внутри сообществ.
Однако уровень материнской смертности в стране остается высоким: в 2023 году на 100 тысяч родов приходилось 237 смертей. По мнению ООН, до 2030-го необходимо снизить этот показатель более чем втрое.
Координатор проекта Эль Хадж Малик признает, что менять взгляды трудно. Разговоры о равенстве некоторые мужчины воспринимают как чуждую идею. Но когда речь идет о здоровье жен и детей, сопротивление снижается: забота о близких воспринимается как универсальная ценность.