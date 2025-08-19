В Новосибирске просят миллион рублей за 5-рублевую купюру с «магическим» номером

Редкая банкнота номиналом 5 рублей выставлена в Новосибирске за миллион — всё дело в номере с тремя восьмёрками.
Житель Новосибирска выставил на продажу 5-рублевую купюру, но с ценником в один миллион. По словам продавца, стоимость оправдана «особенным» номером банкноты. Объявление размещено на «Авито».
«Номер заканчивается на 888, и сумма всех цифр в номере тоже даёт 8. Купюра отлично сохранилась. Торга не будет, обмена тоже. Не устраивает цена — ищите другие варианты», — говорится в объявлении.
Банкнота была выпущена в 1998 году. На лицевой стороне изображён памятник «Тысячелетие России» и Софийский собор в Великом Новгороде, на оборотной стена Новгородского кремля.
Эксперты же отмечают, что даже купюры с «красивыми» номерами обычно оцениваются куда скромнее. На специализированных сайтах стоимость пятирублёвок с редкими сериями редко превышает 1,5−2 тысячи рублей.