В Челябинской области участники СВО посетили контрольно-счетную палату

Знакомство с деятельностью КСП началось с беседы с председателем ведомства Вячеславом Корсаковым. Участникам рассказали о целях и задачах палаты, видах проверок и нормативно-правовой базе. Затем они разобрали юридические аспекты работы и антикоррупционные механизмы, а также им показали, какие документы поступают на контроль. Кроме того, участники программы посетили отдел финансового контроля в социальной сфере, где им рассказали о том, как они проверяют документы учреждений на соответствие законодательству.