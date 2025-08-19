В Челябинской области участники СВО посетили контрольно-счетную палату

Работу контрольно-счетной палаты (КСП) города Магнитогорска Челябинской области увидели участники СВО в ходе программы «Герои Южного Урала», реализация которой отвечает задачам национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Знакомство с деятельностью КСП началось с беседы с председателем ведомства Вячеславом Корсаковым. Участникам рассказали о целях и задачах палаты, видах проверок и нормативно-правовой базе. Затем они разобрали юридические аспекты работы и антикоррупционные механизмы, а также им показали, какие документы поступают на контроль. Кроме того, участники программы посетили отдел финансового контроля в социальной сфере, где им рассказали о том, как они проверяют документы учреждений на соответствие законодательству.
Программа «Герои Южного Урала» создана по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Она направлена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях. Она разработана по аналогии с федеральным проектом «Время Героев» с учетом региональной составляющей.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.