Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождливо и с грозами. Какой будет погода 20 августа?

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20 августа в Беларуси прогнозируют дождливую погоду с грозами. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 5 м/с 94% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: БЕЛТА

Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем синоптики обещают увеличение облачности, а на большей части территории страны пройдут дожди.

В дневные часы в отдельных районах будут грозы, местами по Витебской области — сильные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 8 до плюс 14 градусов, местами по югу будет 5−7 градусов выше нуля. Днем столбик термометра поднимется до плюс 17 по северу и до плюс 27 по югу страны.