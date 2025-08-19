Дождливо и с грозами. Какой будет погода 20 августа?

Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем синоптики обещают увеличение облачности, а на большей части территории страны пройдут дожди.
В дневные часы в отдельных районах будут грозы, местами по Витебской области — сильные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 8 до плюс 14 градусов, местами по югу будет 5−7 градусов выше нуля. Днем столбик термометра поднимется до плюс 17 по северу и до плюс 27 по югу страны.