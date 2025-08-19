Власти Ростова назвали адреса домов для замера окон после атаки БПЛА

19 августа до 17 часов в домах Ростова-на-Дону, поврежденных при атаке БПЛА, проведут замеры окон для последующей замены. Городские власти указали адреса планируемых работ.
Замеры выполнят по адресам:
— Красноармейская, 63/1 и 63/90;
— Лермонтовская, 113/115;
— Семашко, 93/139 и 99/248;
— Тельмана, 72, 83/87 и 89;
— Филимоновская, 137;
— Ворошиловский, 91/1 и 89/80.
Собственникам, которые отсутствовали при обследовании их квартир, с 9 до 18 часов нужно обратиться по адресам: Соборный, 88 (лицей № 50) или Лермонтовская, 94/96.
Атака БПЛА произошла в первой половине дня 14 августа в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Ущерб получили 33 здания. В районе происшествия действует локальный режим ЧС. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
