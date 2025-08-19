Температурные испытания теплосетей стартовали в Москве

Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, передает Telegram-канал Городского хозяйства.