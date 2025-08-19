Ричмонд
Температурные испытания теплосетей стартовали в Москве

В Москве стартовали температурные испытания теплосетей. Об этом во вторник, 19 августа, сообщила пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Источник: Аргументы и факты

— В период с 18 по 31 августа на магистральных тепловых сетях сотрудники ПАО «МОЭК» организуют испытания на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом проверяем готовность трубопроводов нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Температурные испытания — это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 145 градусов.

В общей сложности температурные испытания пройдут на 9 тысячах километрах трубопроводов.

К осенне-зимнему периоду в столице подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, передает Telegram-канал Городского хозяйства.

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершаются работы по обновлению дома № 28, корпус 1, на улице Лебедянской.