Температурные испытания теплосетей стартовали в Москве

— В период с 18 по 31 августа на магистральных тепловых сетях сотрудники ПАО «МОЭК» организуют испытания на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом проверяем готовность трубопроводов нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Температурные испытания — это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 145 градусов.
В общей сложности температурные испытания пройдут на 9 тысячах километрах трубопроводов.
К осенне-зимнему периоду в столице подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.
Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, передает Telegram-канал Городского хозяйства.
В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершаются работы по обновлению дома № 28, корпус 1, на улице Лебедянской.