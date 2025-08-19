Ричмонд
Во Франции провели чемпионат по поросячьему визгу: видео

В этот раз главным призом стала целая свинья. Победу одержал местный житель Андре Сарен. Его соперник из Анже, опытный участник Стефан Сежурне, остался на втором месте.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Во французском городе Три-сюр-Баз завершился чемпионат мира по имитации свиней. Соревнование, впервые проведенное почти 20 лет назад, привлекает внимание к сельской местности и символу региона — свиноводству. О событии написали в The Independent.

На время конкурса зал крупнейшего рынка поросят превращают в сцену. Задача участников — как можно правдоподобнее изобразить хрюканье, визг или урчание. В этом году в состязании участвовали 11 человек. Чтобы попасть на сцену, достаточно было лишь записаться и указать телефон.

Жюри традиционно составляют свиноводы. Они оценивают артистизм, разнообразие звуков и точность их исполнения. В числе конкурсантов оказались и приезжие. Так, компания из Тулузы прибыла поддержать друга Эрика Бонневиля. Он выступил с пластмассовым пятачком, но занял только шестое место.

Помимо хрюкающего чемпионата, прошел турнир по поеданию кровяной колбасы. За 10 минут нужно было справиться с метровым куском блюда. Победители получили наборы мясных деликатесов.

Несмотря на юмористический характер события, жители относятся к нему серьезно. Многие тренируются заранее, чтобы воспроизвести звуки максимально реалистично. Организаторы отмечают, что фестиваль помогает городу справиться с депопуляцией и привлекает туристов из разных регионов Франции.

Три-сюр-Баз был основан в XIV веке. Он сочетает юмор и местный колорит, благодаря чему ежегодно вызывает интерес у зрителей и СМИ.