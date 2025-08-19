Во Франции провели чемпионат по поросячьему визгу: видео

Во французском городе Три-сюр-Баз завершился чемпионат мира по имитации свиней. Соревнование, впервые проведенное почти 20 лет назад, привлекает внимание к сельской местности и символу региона — свиноводству. О событии написали в The Independent.
На время конкурса зал крупнейшего рынка поросят превращают в сцену. Задача участников — как можно правдоподобнее изобразить хрюканье, визг или урчание. В этом году в состязании участвовали 11 человек. Чтобы попасть на сцену, достаточно было лишь записаться и указать телефон.
Жюри традиционно составляют свиноводы. Они оценивают артистизм, разнообразие звуков и точность их исполнения. В числе конкурсантов оказались и приезжие. Так, компания из Тулузы прибыла поддержать друга Эрика Бонневиля. Он выступил с пластмассовым пятачком, но занял только шестое место.
Несмотря на юмористический характер события, жители относятся к нему серьезно. Многие тренируются заранее, чтобы воспроизвести звуки максимально реалистично. Организаторы отмечают, что фестиваль помогает городу справиться с депопуляцией и привлекает туристов из разных регионов Франции.
Три-сюр-Баз был основан в XIV веке. Он сочетает юмор и местный колорит, благодаря чему ежегодно вызывает интерес у зрителей и СМИ.