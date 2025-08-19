Во Франции провели чемпионат по поросячьему визгу: видео

На время конкурса зал крупнейшего рынка поросят превращают в сцену. Задача участников — как можно правдоподобнее изобразить хрюканье, визг или урчание. В этом году в состязании участвовали 11 человек. Чтобы попасть на сцену, достаточно было лишь записаться и указать телефон.