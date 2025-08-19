Ричмонд
Утверждены названия станций ЛРТ в Астане

На внеочередной сессии маслихата Астаны депутаты утвердили наименования 18 станций легкорельсового транспорта, передает BAQ.KZ.

С докладом выступил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела города Сакен Есиркеп. Он отметил, что названия выбраны с учётом географического расположения и ключевых объектов, расположенных поблизости.

Станции получили следующие названия: «Аэропорт», «Атамекен», «Есиль», «Мангилик ел», «Астана Жулдызы», «Нура», «Университет», «Улы дала», «Астана Арена», «Дворец единоборств», «Сыганак», «Байтерек», «Дом министерств, “Национальный музей”, “Театр”, “Аллея Мынжылдык”, “Жибек жолы”, “Нурлы жол”.

По словам Есиркепа, основной принцип — привязка к локациям и знаковым объектам столицы.

Кроме того, депутаты предложили рассмотреть возможность присвоения имени известной исторической личности одной из станций.

Материалы будут направлены на рассмотрение республиканской ономастической комиссии, после чего состоится окончательное утверждение.