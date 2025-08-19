Госавтоинспекция Приморья подвела итоги проверки юных водителей мототранспорта

Масштабная операция по выявлению нарушителей на двухколёсном транспорте завершилась во Владивостоке. Госавтоинспекция Приморья совместно с представителями общественной организации «Прим Мото Добро» провела серию профилактических рейдов. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Особое внимание стражи порядка уделили юным водителям мототранспорта. Как показывает практика, именно молодые люди чаще всего становятся виновниками аварий и нарушают правила дорожного движения.
Результаты рейда оказались впечатляющими. За одни сутки инспекторы выявили 53 нарушителя, управляющих мотоциклами и скутерами. Несоблюдение правил дорожного движения привело к тому, что 17 транспортных средств отправились на специализированную стоянку.
Совместная работа сотрудников ГИБДД и опытных мотоциклистов оказалась эффективной. Взрослые байкеры не только помогали в проведении рейдов, но и проводили разъяснительные беседы с нарушителями, объясняя важность соблюдения ПДД.
