Госавтоинспекция Приморья подвела итоги проверки юных водителей мототранспорта

Масштабная операция по выявлению нарушителей на двухколёсном транспорте завершилась во Владивостоке. Госавтоинспекция Приморья совместно с представителями общественной организации «Прим Мото Добро» провела серию профилактических рейдов. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.