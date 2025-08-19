Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция Приморья подвела итоги проверки юных водителей мототранспорта

За сутки полицейские задержали 53 несовершеннолетних нарушителя.

Источник: ГУ МВД

Масштабная операция по выявлению нарушителей на двухколёсном транспорте завершилась во Владивостоке. Госавтоинспекция Приморья совместно с представителями общественной организации «Прим Мото Добро» провела серию профилактических рейдов. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Особое внимание стражи порядка уделили юным водителям мототранспорта. Как показывает практика, именно молодые люди чаще всего становятся виновниками аварий и нарушают правила дорожного движения.

Результаты рейда оказались впечатляющими. За одни сутки инспекторы выявили 53 нарушителя, управляющих мотоциклами и скутерами. Несоблюдение правил дорожного движения привело к тому, что 17 транспортных средств отправились на специализированную стоянку.

Совместная работа сотрудников ГИБДД и опытных мотоциклистов оказалась эффективной. Взрослые байкеры не только помогали в проведении рейдов, но и проводили разъяснительные беседы с нарушителями, объясняя важность соблюдения ПДД.

Ранее «КП» писала, что во Владивостоке провели рейд по профилактике подростковых аварий.