В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова

В Москве открыли улицу имени генерала-лейтенанта Игоря Кириллова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Улица имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова была открыта в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

«Улица Генерала Кириллова названа в 2025 году в честь Героя российской Федерации, Героя труда Российской Федерации Игоря Анатольевича Кириллова (13 июля 1970 г. — 17 декабря 2024 г.)», — написано на памятной табличке.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше