В Йошкар-Оле начался капремонт магистрального канализационного коллектора

Капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора стартовал в городе Йошкар-Оле по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.
Коллектор обслуживает около 20% территории Йошкар-Олы. Через него проходит водоотведение для приблизительно 60 тыс. жителей и более 10 крупных предприятий. После завершения работ значительно повысится надежность этой системы и увеличится пропускная способность коллектора, что снизит вероятность протечек и аварийных ситуаций. Также улучшится экологическая безопасность.
«Ремонтные работы предусматривают санацию трубопровода с сохранением непрерывного потока сточных вод, что позволит избежать перебоев в работе системы. Также будет выполнен капитальный ремонт колодцев и камер, обслуживающих данный участок. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1281 погонный метр», — отметил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.