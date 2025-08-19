В Йошкар-Оле начался капремонт магистрального канализационного коллектора

Коллектор обслуживает около 20% территории Йошкар-Олы. Через него проходит водоотведение для приблизительно 60 тыс. жителей и более 10 крупных предприятий. После завершения работ значительно повысится надежность этой системы и увеличится пропускная способность коллектора, что снизит вероятность протечек и аварийных ситуаций. Также улучшится экологическая безопасность.